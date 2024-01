Justine Jérémie & Jérémie Bossone au Théâtre Buissionier Nogent-le-Rotrou, jeudi 7 mars 2024.

Justine Jérémie & Jérémie Bossone au Théâtre Buissionier Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 19:00:00

fin : 2024-03-07

Justine Jérémie & Jérémie Bossone au Chantier

Elle chante et s’accompagne à l’accordéon plutôt caf’conc’ de la Butte aux cailles…

Il écrit, compose, chante et joue de la guitare plutôt rock-poète…

Ces deux Jérémie là se rencontrent sur le plateau, s’échangent des fois des chansons ou reprennent ensemble des perles de notre patrimoine. Ils ont en commun le goût des autres, ils sont généreux. Un beau duo inattendu !

Repas sur réservation I Réservation spectacle vivement conseillée

2 Rue Sainte-Anne

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire cie.theatrebuissonnier@wanadoo.fr



L’événement Justine Jérémie & Jérémie Bossone au Théâtre Buissionier Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2024-01-11 par OT DU PERCHE