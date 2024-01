Les Rencontres du Circonflexe Nogent-le-Rotrou, vendredi 26 janvier 2024.

Les Rencontres du Circonflexe Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

La première de ces Rencontres du Circonflexe se fera autour d’un thème d’actualité scientifique autant que sociétal L’Intelligence Artificielle, démystification, menaces et opportunités.

Vendredi 26 janvier 2024 à 18h30 I Le Circonflexe 24 rue de la Herse

L’Intelligence Artificielle, démystification, menaces et opportunités.

Ce thème nous sera exposé par Thibault Gorisse, ingénieur informaticien et architecte des systèmes d’information. Un professionnel passionné et passionnant qui aime expliquer ce que nous sommes nombreux à souhaiter mieux comprendre.

Un chapeau sera à votre disposition; aussi en réservant dès à présent auprès du Circonflexe ou au 06 81 49 02 71, vous pourrez également rester pour notre repas pris en commun à l’issue de nos échanges, moment toujours chaleureux autour de notre intervenant.

Repas sur place hors boisson 15€

Nous espérons donc vous recevoir bientôt !!

24 Rue de la Herse

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



