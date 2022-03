Nogent Beer Festival Nogent-sur-Oise, 28 mai 2022, Nogent-sur-Oise.

Nogent Beer Festival Nogent-sur-Oise

2022-05-28 – 2022-05-28

Nogent-sur-Oise Oise Nogent-sur-Oise

Retrouvez cette année encore le “Nogent Beer Festival” déplacé cette fois dans le Parc Hébert.

Au programme toute la journée:

– Dégustations et ventes de bières régionales et artisanales. Des brasseurs locaux seront présents pour vous faire découvrir les diverses saveurs de la bière.

– Conférences et ateliers : découverte des origines de la bière, fabrication de la bière étape par étape avec démonstration de brassage en direct.

– Des animations pour enfants avec ateliers éducatifs

– Des concerts de diverses influences musicales et autres propositions artistiques viendront rythmer le festival

– Une restauration locale diverse et variée.

Entrée libre.

lestempsdart@nogentsuroise.fr +33 3 44 71 49 50

Ville de Nogent sur oise

Nogent-sur-Oise

dernière mise à jour : 2022-03-24 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme Creil Sud Oise