Noémie Goudal Musée Eugène Delacroix, 4 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 4 au 20 novembre 2021 :

lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 9h30 à 11h30

et lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 13h à 17h30

gratuit

Le musée Eugène Delacroix accueille une sélection de photographies, sculptures et une installation de l’artiste Noémie Goudal.

Dans le cadre du festival PhotoSaintGermain, le musée national Eugène-Delacroix accueille les œuvres de l’artiste Noémie Goudal, en écho à la nouvelle présentation des collections du musée : Dans le secret des grands décors d’Eugène Delacroix.

Pour cette édition 2021, l’artiste française Noémie Goudal, dont le travail a pour vocation d’interroger le spectateur sur la notion de paysage, a été invitée à présenter au musée un choix de photographies, sculptures et une installation. Les photographies de Noémie Goudal, sont le résultat de constructions éphémères réalisées dans le paysage naturel. Ce travail sur le décor pourra être mis en regard des peintures, dessins et travaux préparatoires du peintre Eugène Delacroix autour de la préparation des grands décors des édifices civils et religieux qu’il a réalisés dans la seconde moitié de sa carrière. Les deux artistes ont un intérêt commun pour l’architecture, la nature et le travail de composition d’une image.

Au cœur du dernier appartement du peintre, Noémie Goudal exposera au côté de paysages peints par Eugène Delacroix, deux œuvres Satellite I et Soulèvement IV mettant en lumière la diversité des visions de ce qui attrait à la nature.

Dans l’atelier de Delacroix, la photographie Observatoire III explorant la relation de l’architecture avec le ciel, entrera en dialogue avec le travail du peintre pour la réalisation des décors des plafonds de l’Assemblée Nationale et du Sénat.

Enfin le jardin de Delacroix accueillera une installation inédite de l’artiste, en anamorphose, permettant l’intégration parfaite d’éléments architecturaux au sein de ce havre de paix que Delacroix chérissait tant.

En partenariat avec la Galerie Les Filles du calvaire.

Entrée gratuite sur présentation du plan du festival PhotoSaintGermain

Expositions -> Photographie

Musée Eugène Delacroix 6 rue de Furstemberg Paris 75006

4 : Saint-Germain-des-Près (166m) 10 : Mabillon (170m)



Contact : PhotoSaintGermain http://www.photosaintgermain.com/ https://www.facebook.com/photosaintgermain

Expositions -> Photographie Expos

Date complète :

Noémie Goudal, Satellite I, 2014.