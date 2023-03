Noémie De Lattre-L’harmonie Des Genres ! LE GRAND THEATRE 3T, 15 juin 2023, TOULOUSE.

Textes et paroles : Noémie De lattre. Mise en scène : Stéphane Corbin. Le sujet : Comment les hommes vont-ils trouver leur chemin vers une masculinité heureuse et bienveillante ? Comment les femmes vont-elles réussir à être fortes et épanouies tout en étant parfois désespérément attirées par des bad boys ? Comment Noémie De lattre peut-elle se battre en public pour les droits des femmes tout en aimant se faire claquer les fesses en privé ? Noémie De lattre s’intéresse cette fois au couple, à l’amour, au sexe… sujets à la fois intimes et universels, qu’elle aborde par le prisme post #MeToo. Noémie De Lattre Noémie De Lattre

LE GRAND THEATRE 3T TOULOUSE 40 RUE GABRIEL PERI Haute-Garonne

