Noémie de Lattre : Féministe pour homme Salle Paul Fort, 2 mars 2022, Nantes.

2022-03-02 Ouverture des portes à 19h15

Horaire : 20:00 21:30

Gratuit : oui Inscription sur : weezevent.com Ouverture des portes à 19h15

Humour. Noémie de Lattre a des faux seins. Elle danse, change souvent de couleur de cheveux et écrit des lettres d’insultes aux “gros cons” des rues. Elle parle des hommes et des femmes, aux hommes et aux femmes ; elle parle de carrière, de famille, de publicité, de sexe et de quotidien. Elle porte des robes fourreaux, des talons de 12… Et pourtant, Noémie de Lattre est féministe ! Elle va vous raconter comment elle en est arrivée là, et comment ça va vous arriver à vous aussi ! Comédienne, texte et mise en scène : Noémie de Lattre Tout public à partir de 12 ans Dans le cadre de la Journée internationale des Droits des femmesProposé par la Ville de Nantes

Salle Paul Fort adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000