Noémie De Lattre / Féministe pour homme L’Aria, 10 février 2022, Cornebarrieu.

du jeudi 10 février 2022 au vendredi 11 février 2022 à L’Aria

_**Un spectacle drôle, émouvant et nécessaire pour montrer que le féminisme est un humanisme comme les autres, et non des femmes contre les hommes !**_ Noémie de Lattre a des faux seins. Elle danse, change souvent de couleur de cheveux et écrit des lettres d’insultes aux « gros cons » des rues. Elle parle des hommes et des femmes, aux hommes et aux femmes ; elle parle de carrière, de famille, de publicité, de sexe et de quotidien. Elle porte des robes fourreaux, des talons de 12 et des décolletés plongeants. Et pourtant, Noémie de Lattre est féministe ! Elle, pour qui ce mot était synonyme de vieilles filles aigries à aisselles velues, va vous raconter comment elle en est arrivée là, et comment ça va vous arriver à vous aussi ! **La garderie de l’Aria** Ce service est ouvert sur réservation auprès de la billetterie (site web ou permanence à l’Aria), pour les enfants de 6 à 12 ans inclus , jusqu’à 72 heures avant la date du spectacle. Tarif : 5 € par famille Organisation : Ville de Cornebarrieu – En partenariat avec Odyssud.

Tarif plein 28 € | Tarif réduit 24 € | Tarif groupe 22 € | Tarif jeune 16 €

Seule en scène

L’Aria Rue du 11 novembre 1918, Cornebarrieu Cornebarrieu Haute-Garonne



