NOÉMIE BOUTIN – VANESSA WAGNER, 28 mars 2023, Thionville .

8 place Marie-Louise Thionville Moselle

2023-03-28 20:00:00 20:00:00 – 2023-03-28

Thionville

Moselle

Noémi Boutin est une artiste aussi complète que singulière qui développe avec son violoncelle un langage virtuose et sensible. Les chemins qu’elle emprunte au gré de sa curiosité et de ses rencontres ont façonné un parcours aux multiples facettes où l’authenticité et l’intransigeance forment le socle de sa réussite.

Décrite par le quotidien Le Monde comme “la pianiste la plus délicieusement singulière de sa génération”, Vanessa Wagner poursuit une carrière à son image, originale et engagée, mêlant les récitals classiques, la création contemporaine, la pratique des instruments anciens, la musique de chambre, ainsi que les rencontres transversales avec d’autres pratiques artistiques.

Le programme de ce duo fonctionne magnifiquement et fait très joliment le lien entre les sensibilités des deux artistes (Britten avec Noémi ; Glass et Pärt pour Vanessa)

adagio.infos@gmail.com +33 3 82 82 25 70 https://www.thionville.fr/ladagio

