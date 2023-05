Noëmi Waysfeld – Théâtre de la Ville Paris Les Abbesses, 19 juin 2023, Paris.

Le lundi 19 juin 2023

de 20h00 à 21h30

.Tout public. payant

Un concert inédit qui donne un éclairage moderne, empreint de sensualité et de spiritualité, sur la musique Yiddish.

Baignée dès son plus jeune âge dans la musique classique, le jazz et les musiques du monde, Noëmi Waysfeld est une chanteuse au timbre chaud, rauque et d’une infinie justesse. Avec cinq albums salués par la critique, elle s’impose comme la voix qui incarne la musique yiddish séculaire. Loin des clichés du genre, la jeune chanteuse propose une approche ouverte, libre et solaire, celle d’une tradition qu’elle renouvelle avec fidélité et modernité.

Les Abbesses 31 Rue des Abbesses 75018 Paris

https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-2022-2023/musiques/noemi-waysfeld 0142742277

