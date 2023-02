NOEMI WAYSFELD & QUATUOR DUTILLIEUX Le Temps de Rever LA SCALA PROVENCE – 600, 24 mars 2023, AVIGNON.

NOEMI WAYSFELD & QUATUOR DUTILLIEUX Le Temps de Rever LA SCALA PROVENCE – 600. Un spectacle à la date du 2023-03-24 à 20:00 (2023-03-24 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros.

LA SCALA PROVENCE (L.PLATESV-D-2021-007353) présente : ce spectacle. « Le temps de rêver est bien court », écrit Aragon. Et si nous prenions justement ce temps… c’est à ce voyage musical, onirique et poétique que nous invite Noëmi Waysfeld. La chanteuse a choisi pour cela parmi les plus beaux textes de la poésie française, de Baudelaire à Prévert qui ont été mis en musique par des compositeurs classiques (Duparc, Poulenc…) ou interprétés par des chanteurs comme Cora Vaucaire ou Serge Gainsbourg. De Fauré à Ferré… les subtils arrangements des interprètes du Quatuor Dutilleux qui l’accompagne permettent de voyager d’un monde à l’autre avec une fascinante cohérence, révélant le parfait cousinage entre la musique populaire avec celle qu’on disait autrefois et si maladroitement « savante ». Deux titres avec le piano soyeux de David Kadouch viennent ponctuer ce voyage, ainsi que des chansons de Charles Trenet qui nous rappellent pourquoi « longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues » … ainsi que dans les albums ou sur scène ! « UNE CHANTEUSE INCLASSABLE AU MAGNÉTISME RARE » LA TERRASSE PROGRAMME Gabriel Fauré – Chant d’automne Henri Duparc – Invitation au voyage Henri Sauguet – Le Chat Charles Trénet – Chanson d’automne Ernest Chausson – L’Albatros Gabriel Fauré – Au bord de l’eau Charles Trénet – L’Âme des poètes Joseph Kosma – Fille d’acier Léo Ferré – Est-ce ainsi que les hommes vivent ? Serge Gainsbourg – Le Serpent qui danse Charles Trénet – La Maison du poète Réservations PMR : 04 64 00 00 90

Votre billet est ici

LA SCALA PROVENCE – 600 AVIGNON 3 rue Pourquery de Boisserin Vaucluse

LA SCALA PROVENCE (L.PLATESV-D-2021-007353) présente : ce spectacle.

« Le temps de rêver est bien court », écrit Aragon. Et si nous prenions justement ce temps… c’est à ce voyage musical, onirique et poétique que nous invite Noëmi Waysfeld. La chanteuse a choisi pour cela parmi les plus beaux textes de la poésie française, de Baudelaire à Prévert qui ont été mis en musique par des compositeurs classiques (Duparc, Poulenc…) ou interprétés par des chanteurs comme Cora Vaucaire ou Serge Gainsbourg.

De Fauré à Ferré… les subtils arrangements des interprètes du Quatuor Dutilleux qui l’accompagne permettent de voyager d’un monde à l’autre avec une fascinante cohérence, révélant le parfait cousinage entre la musique populaire avec celle qu’on disait autrefois et si maladroitement « savante ».

Deux titres avec le piano soyeux de David Kadouch viennent ponctuer ce voyage, ainsi que des chansons de Charles Trenet qui nous rappellent pourquoi « longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues » … ainsi que dans les albums ou sur scène !

« UNE CHANTEUSE INCLASSABLE AU MAGNÉTISME RARE » LA TERRASSE

PROGRAMME

Gabriel Fauré – Chant d’automne Henri Duparc – Invitation au voyage Henri Sauguet – Le Chat Charles Trénet – Chanson d’automne Ernest Chausson – L’Albatros Gabriel Fauré – Au bord de l’eau Charles Trénet – L’Âme des poètes Joseph Kosma – Fille d’acier Léo Ferré – Est-ce ainsi que les hommes vivent ? Serge Gainsbourg – Le Serpent qui danse Charles Trénet – La Maison du poète

Réservations PMR : 04 64 00 00 90.25.0 EUR25.0.

Votre billet est ici