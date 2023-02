NOEMI WAYSFELD & LE QUATUOR DUTILLEUX LA SCALA PARIS, 26 mars 2023, PARIS.

NOEMI WAYSFELD & LE QUATUOR DUTILLEUX LA SCALA PARIS. Un spectacle à la date du 2023-03-26 à 17:00 (2023-03-26 au ). Tarif : 28.6 à 28.6 euros.

Scala Music et et Arts & Spectacle Classik présentent ce concert. LE TEMPS DE RÊVER Noëmi Waysfeld & le Quatuor Dutilleux Récital pour quatuor à cordes et voix « Le temps de rêver est bien court », écrit Aragon. Et si nous prenions justement ce temps… c’est à ce voyage musical, onirique et poétique que nous invite Noëmi Waysfeld. La chanteuse a choisi pour cela parmi les plus beaux textes de la poésie française, de Baudelaire à Prévert qui ont été mis en musique par des compositeurs classiques (Duparc, Poulenc…) ou interprétés par des chanteurs comme Cora Vaucaire ou Serge Gainsbourg. De Fauré à Ferré… les subtils arrangements des interprètes du Quatuor Dutilleux qui l’accompagne permettent de voyager d’un monde à l’autre avec une fascinante cohérence, révélant le parfait cousinage entre la musique populaire avec celle qu’on disait autrefois et si maladroitement « savante ». Deux titres avec le piano soyeux de David Kadouch viennent ponctuer ce voyage, ainsi que des chansons de Charles Trenet qui nous rappellent pourquoi « longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues » … ainsi que dans les albums ou sur scène !DISTRIBUTIONNoëmi WaysfeldQuatuor DutilleuxGuillaume ChilemmeMatthieu HandtschoewerckerDavid GaillardThomas DuranPROGRAMMEGabriel Fauré Henri Duparc Henri Sauguet Charles Trénet Ernest Chausson Gabriel Fauré Charles Trénet Joseph Kosma Léo Ferré Serge Gainsbourg Charles Trénet REVUE DE PRESSE « Une chanteuse inclassable au magnétisme rare » – La TerrasseInformations pratiques :Réservation PMR : 0140094430Chant d’automne Invitation au voyage Le Chat Chanson d’automne L’Albatros Au bord de l’eau L’Âme des poètes Fille d’acier Est-ce ainsi que les hommes vivent ? Le Serpent qui danse La Maison du poète Violoncelle Alto Violon Violon Chant Noemi Waysfeld Noemi Waysfeld

LA SCALA PARIS PARIS 13 BOULEVARD DE STRASBOURG Paris

