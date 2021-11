Nantes Basilique Saint-Nicolas Loire-Atlantique, Nantes NOËLS, CAROLS ET CIE… Basilique Saint-Nicolas Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

NOËLS, CAROLS ET CIE… Basilique Saint-Nicolas, 18 décembre 2021, Nantes. NOËLS, CAROLS ET CIE…

Basilique Saint-Nicolas, le samedi 18 décembre à 20:30

C’est une habitude bien nantaise de se retrouver pour le concert de Noël mis en lumière cette année par Nation 153 – maître de l’illumination à la bougie. Privés de la Cathédrale à cause des travaux, nous nous retrouverons tous cette année à la Basilique Saint-Nicolas. Comme un écho aux traditionnels concerts de Noël en Angleterre, les choeurs de la Cathédrale invitent les nantais à un concert rassemblant des oeuvres de toutes époques et de tous pays entre tradition et découverte, un moment à partager en famille et entre amis. Cette année, ce concert sera consacré à l’orgue de la Cathédrale et sa reconstruction. Soliste de renommée internationale, Véronique Gens a répondu présente à cette opération dont les bénéfices seront reversés à la Fondation du Patrimoine.

Participation Libre / Réservation obligatoire

Les plus beaux chants de Noëls à la lueur des bougies Noëls traditionnels et oeuvres de Carter, Vaughan Williams, Pärt et Rachmaninov Basilique Saint-Nicolas place Félix Fournier Nantes Centre Ville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T20:30:00 2021-12-18T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Basilique Saint-Nicolas Adresse place Félix Fournier Ville Nantes lieuville Basilique Saint-Nicolas Nantes