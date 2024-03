NOELLY L’Hang’ART Châteauneuf-les-Martigues, samedi 24 février 2024.

NOELLY ♫RAP♫ Samedi 24 février, 19h00 L’Hang’ART 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-24T19:00:00+01:00 – 2024-02-24T23:00:00+01:00

Fin : 2024-02-24T19:00:00+01:00 – 2024-02-24T23:00:00+01:00

2h de découverte sur Châteauneuf-les-Martigues.

L’hang’art est heureux de vous annoncer la venue de NØELLY

Cette talentueuse rappeuse, auteure-compositrice-interprète, nous entraine dans son univers de mélodies soul aux paroles percutantes.

Nø chante et rappe comme personne !

Avec son style unique de guitare, de voix et de rap, Nø est hypnotisante.

Sur scène ou en studio, Nø brille par son talent et son énergie.

Une artiste concernée par le sort de son époque, qui, avec ses raps sur l’actualité garde son public en haleine.

1er partie assurée par le bronx432

https://www.instagram.com/lebronx432?igsh=MWV6YzV3a3l1aWo2aA==

Restauration sur place

19h à 20h : concours de chant

20h à 21h : spectacle de danse

21h : le bronx432 puis NØ

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

L’Hang’ART Rte du Jai, 13220 Châteauneuf-les-Martigues Châteauneuf-les-Martigues 13220 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/concours-de-chant2&src=agenda »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@lebronx432) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-2.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/418639387_744642470522252_4264689982801421391_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=3fd06f&_nc_ohc=gj4JQ4n6hKMAX-2JcL9&_nc_ht=scontent-iad3-2.cdninstagram.com&oh=00_AfC_LmrPQ_46iY2rljA6AuPXAnF1pv1NJtH658rHhNlweA&oe=65CEB798 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/lebronx432/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/lebronx432?igsh=MWV6YzV3a3l1aWo2aA== »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]