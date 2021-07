Aix-en-Provence Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Noëlly Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence

Spectacle de chansons françaises avec Noëlly Si vous êtes pris par l’envie de chanter sur les refrains, Et pourquoi pas, de danser… c’est normal! C’est toute une histoire qu’elle vous propose! Alors, ne perdez pas le fil….

Entrée libre

♫CHANSON FRANÇAISE♫ Le 3C Café culturel citoyen 23 Boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

2021-07-10T20:30:00 2021-07-10T22:00:00

