{NOËL}Luge et patinoire

{NOËL}Luge et patinoire, 10 décembre 2022, . {NOËL}Luge et patinoire



2022-12-10 11:00:00 – 2022-12-24 19:00:00 Dans le cadre des manifestations de Noël

Patinoire, piste de luge de 20m de long, deux accrobranches (pour les 3-6 ans et pour les 7 ans et +), balançoire d’antan.

Attention pour la patinoire, les gants sont obligatoires ! Dans le cadre des manifestations de Noël

Patinoire, piste de luge de 20m de long, deux accrobranches (pour les 3-6 ans et pour les 7 ans et +), balançoire d’antan.

Attention pour la patinoire, les gants sont obligatoires ! +33 3 22 25 43 43 dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville