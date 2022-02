Noëlle Brehier expose à la ferme Cara-Meuh ! Vains Vains Catégories d’évènement: Manche

Vains Manche Résidant dans la baie du Mont-Saint-Michel, j’ai été formée en atelier où j’ai pu découvrir les différentes techniques de dessin. C’est le crayon et le pastel que j’ai choisi pour partager mes émotions.

Avec le pastel, il faut toujours chercher, toujours tenter différentes techniques, varier les supports… Un plaisir à chaque fois renouvelé. J’aime peindre ce qui m’entoure, la baie, la nature ; raconter mes voyages… J’y puise toute mon inspiration pour retranscrire des scènes de vie et partager toute cette culture d’ailleurs.

Peindre pour voyager ou voyager pour peindre… c’est l’émotion que j’essaie de transmettre à travers mes toiles.

Rencontre avec l'artiste : mercredi 30 novembre, de 16h à 18h / dimanche 04 décembre, de 15h à 18h (vernissage) / samedi 10 décembre, de 16h à 18h / dimanche 18 décembre, de 16h à 18h. Entrée gratuite, 7j/7, de 9h à 19h en semaine – de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30 le week-end.

