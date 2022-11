Noëlies : sentier des crèches Orschwiller, 24 décembre 2022, Orschwiller.

Noëlies : sentier des crèches

Rue de l’Eglise Orschwiller Bas-Rhin

2022-12-24 14:00:00 – 2023-01-29 17:00:00

Vignes et sapins rappellent l’écrin dans lequel le village et son église se situent. Un château du Haut-Koenigsbourg coiffe le décor, constitué d’un riche ensemble de mousses, champignons, branches, pierres récoltés depuis des semaines par une équipe motivée. Certains éléments de décor reviennent, d’autres non, ou changent de place d’un Noël à l’autre selon l’inspiration de Jean Eblin et la mise en valeur de nouveautés ! L’effectif des santons se complète le long du temps liturgique jusqu’aux Rois Mages, arpentant des chemins tracés de façon réaliste et très escarpés ! Un éclairage soigné accompagne la Sainte Nativité, l’âne, le bœuf et les moutons.

Orschwiller

