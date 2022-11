Noëlies : sentier des crèches Mussig Mussig Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Noëlies : sentier des crèches Mussig, 18 décembre 2022

Rue Principale Mussig Bas-Rhin

2022-12-18 09:00:00 – 2023-02-02 18:00:00 Mussig

Où Orient et Occident se côtoient de façon harmonieuse : au centre, la naissance de Jésus ; d'un côté, proches du sentier montant vers le pèlerinage de Dusenbach, deux stations du chemin de croix, l'église, et quelques maisons alsaciennes au milieu des sapins, avec un moulin et sa roue à aubes ; au pied, la plaine d'Alsace dans des niches évoquant les Trois-Épis, Thierenbach et Neunkirch ; de l'autre, une citadelle ottomane entourée de palmiers et, taillée dans la roche rose du désert, une réplique du site de Petra en Jordanie.

