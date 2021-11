Noëlies – Sentier des crèches Bischwiller, 27 novembre 2021, Bischwiller.

Noëlies – Sentier des crèches Bischwiller

2021-11-27 – 2021-12-19

Bischwiller Bas-Rhin

EUR Les Noëlies représentent un sentier de crèches à visiter sur tout le territoire de l’Alsace. Le circuit est divisé en 3 partie : le Nord, le Centre et le Sud de l’Alsace.

Les Noëlies existent depuis 2010, et en cette 12ème édition, elles vous proposeront 53 crèches à visiter en accès libre, et à votre convenance, en fonction de l’endroit où vous vous trouvez.

Toutes ces crèches ont été façonnées et préservées par des professionnels et amateurs du bois, du métal et de fééries lumineuses.

De Lauterbourg à Altirch, de Thierenbach à Marienthal, en la chapelle du Haut-Barr comme au pied du Haut-Koenigsbourg, bienvenu sur notre sentier à suivre au gré de vos inspirations.

+33 6 13 94 12 03

dernière mise à jour : 2021-11-17 par