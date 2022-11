Noëlies – Le sentier des crèches Grendelbruch Grendelbruch Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Grendelbruch Due à l’initiative de l’abbé Maier en 1969, la « crèche des bûcherons » se présente comme un très vaste tableau animé des traditions du village montagnard : sur quelque 400m² travaillent ou skient, une centaine de figurants, scieurs, schlitteurs, bûcherons et meuniers, dans le décor qui reproduit fidèlement la place du village, la chapelle, la piste de neige, la scierie qu’activent les eaux de la Magel… La crèche animée de près de 100 éléments est renouvelée chaque année par une équipe de bénévoles passionnés. +33 3 88 50 75 38 Grendelbruch

