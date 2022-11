Noëlies : circuit des crèches Saasenheim, 25 novembre 2022, Saasenheim.

La crèche de l’église (« Bethléem-sur-Ried »), créée dans les années 1930, est représentative de la contrée avec ses figurines, ses paysages et sa ferme à colombages, et continue d’émerveiller petits et grands. Dans le village, le « Sentier des crèches » se visite de jour comme de nuit. Plans et fléchages guident les visiteurs dans les rues où iIs peuvent admirer les crèches exposées par les habitants. Au gré de la promenade, on découvre également des décorations artistiques et poétiques savamment posées de ci de là, œuvres d’une équipe passionnée et fidèlement motivée.

Eglise : visite libre le samedi de 14h à 18h, le dimanche de 14h à 19h. Visite guidée sur réservation.

Visite de la crèche historique de l’église, sentier des crèches fléché dans le village.

+33 3 88 85 20 85

