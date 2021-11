Noëlies : circuit des crèches Hipsheim, 28 novembre 2021, Hipsheim.

Noëlies : circuit des crèches Hipsheim

2021-11-28 08:00:00 – 2022-01-16 19:00:00

Hipsheim Bas-Rhin Hipsheim

EUR Quelques figurines de bois, du tissu coloré, un jeu de lumière habilement choisi et beaucoup de passion : voici ce qui orne, depuis décembre 2015, le parvis de l’église Saint-Wendelin au centre du village. D’année en année, la crèche issue de l’imagination des bénévoles restitue fidèlement la scène de la Nativité, préservant l’écologie et donnant libre cours au rêve et à l’émotion des visiteurs. Dès le 1er dimanche de l’Avent, les rues du village, embellies par l’inspiration du moment, assurent un chemin tout tracé vers ce petit univers coloré et lumineux, entre l’âne et le bœuf, sous les yeux d’une mère aimante, près du nouveau-né

+33 3 88 64 17 45

Quelques figurines de bois, du tissu coloré, un jeu de lumière habilement choisi et beaucoup de passion : voici ce qui orne, depuis décembre 2015, le parvis de l’église Saint-Wendelin au centre du village. D’année en année, la crèche issue de l’imagination des bénévoles restitue fidèlement la scène de la Nativité, préservant l’écologie et donnant libre cours au rêve et à l’émotion des visiteurs. Dès le 1er dimanche de l’Avent, les rues du village, embellies par l’inspiration du moment, assurent un chemin tout tracé vers ce petit univers coloré et lumineux, entre l’âne et le bœuf, sous les yeux d’une mère aimante, près du nouveau-né

Hipsheim

dernière mise à jour : 2021-11-09 par Office de tourisme du grand Ried