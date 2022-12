Noël’Art Castillonnès Castillonnès Catégories d’évènement: Castillonnès

Lot-et-Garonne

Noël'Art Castillonnès, 17 décembre 2022, Castillonnès.

Salle de Carbonnier Castillonnès Lot-et-Garonne

2022-12-17 – 2022-12-18 Castillonnès

Lot-et-Garonne EUR Pour la 15ème année, Noël’Art organise son marché de Noël ARTISANAL & LOCAL.

Chaque année, Noël’Art rassemble un grand nombre de talents et de créateurs de notre région. Cette année les artisans, artistes et producteurs seront accueillis à la salle de Carbonnier, avec beaucoup de nouveautés.

L’ambiance chaleureuse de Noël sera de mise grâce aux chants de Noel, à la venue du Père Noel, au vin chaud, et une nocturne samedi jusqu’à 21h ! Exposition Artisanale aux allures de Marché de Noël : une vingtaine d’artisans locaux : bijoux, créations textiles, savon naturel, feutrine, verrerie, poterie, bougies végétales … Noël’Art OTCB

Castillonnès

