Noël zéro déchet Monein, 27 novembre 2022, Monein.

Noël zéro déchet

Le Moulin Bouge Route de Pardies Monein Pyrnes-Atlantiques

2022-11-27 10:00:00 – 2022-11-27 19:00:00

Route de Pardies Le Moulin Bouge

Monein

Pyrnes-Atlantiques

15 EUR Boutique de créations artisanales et locales.

11h à 11h45 Massage en duo.

11h à 12h et de 14h à 15h : Atelier séance du yoga du rire.

Toute la journée, atelier furoshiki.

Repas du midi : soupe , plat de columbo végétarien et riz, pâtisserie.

17h : Tirage au sort de la tombola.

+33 7 66 39 90 28 Vrac & go

Vrac n go

Route de Pardies Le Moulin Bouge Monein

