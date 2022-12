NOËL VICTORIEN AU MUSÉE AUX ANCIENS COMMERCES Doué-en-Anjou Doué-en-Anjou Catégories d’évènement: Doué-en-Anjou

Maine-et-Loire Au programme : ateliers, personnages en costume, marché de Noël, restauration sur place en continu. De quoi émerveiller les petits comme les grand enfants ! Rendez-vous au musée pour la première édition du Noël victorien. Voyagez dans le temps pour fêter Noël comme cela se faisait entre 1850 et 1880. contact@anciens-commerces.fr +33 2 41 52 91 58 http://anciens-commerces.fr/ Impasse du Vieux Château Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou

