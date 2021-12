Noël, un ciné-conte musical Morlaix, 18 décembre 2021, Morlaix.

Noël, un ciné-conte musical Église Saint-Melaine Rampe Saint-Mélaine Morlaix

2021-12-18 – 2021-12-18 Église Saint-Melaine Rampe Saint-Mélaine

Morlaix Finistère

L’Association des Ami.e.s du Musée Contes à Rebours de Morlaix organise, avec l‘aimable concours de la paroisse St Melaine, le spectacle « Noël », un ciné-conte musical féérique tout public produit par les compagnies Via Cane et Hélas.

Parti à la recherche d’une étrange fillette métamorphosée en hermine, un petit garçon se trouve entraîné dans une grande forêt enneigée. Il va y rencontrer les personnages emblématiques des contes et légendes des Noëls d’Europe.

Le film d’animation réalisé par la graphiste Aurore Brunet est accompagné de la narration en direct de la conteuse Amélie Duval et des accords de Jean-Frédéric Noa à la harpe celtique, à l’accordéon et au piano.

Infos pratiques :

Église Saint Melaine, Morlaix, samedi 18 décembre à 17h

Entrée : 8 € adulte, 4 € enfant, gratuit jusqu’à 6 ans.

Sans réservation

Passe sanitaire demandé

À propos des organisateurs :

Depuis 1995, la compagnie Via Cane crée des spectacles alliant écriture originale, univers plastique fort, musique et comédiens. Compagnie costarmoricaine aidée par la commune de Plouaret, le Département et la Région Bretagne, Via Cane produit des spectacles tout public diffusés à travers l’Europe.

La compagnie « Hélas…! », implantée à Marseille depuis 2009, propose des créations originales, réunissant sur scène acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs, vidéastes, artistes peintres, créateurs de dessins animés …

L’Association des Ami.e.s du Musée Contes à Rebours de Morlaix a été créée le 30 septembre 2021 dans le but de réunir toutes les personnes intéressées par l’existence, le rayonnement et les activités du Musée. Contact : assoamis.contesarebours@gmail.com

