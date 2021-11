NOËL THRACE Centre Socio Culturel, 20 décembre 2021, Mollégès.

NOËL THRACE

Centre Socio Culturel, le lundi 20 décembre à 18:30

Pour le Noël Thrace, du nom de cette région de la péninsule balkanique partagée entre la Bulgarie, la Grèce et la Turquie, voix grecque et voix bulgare vous feront voyager au pays d’Orphée où vivent des peuples aux influences multiples allant de l’Orient à l’Occident. De la polyphonie et des rythmes impaires, leur musique se colore des registres vocaux des rives égéennes à celles de la mer Noire accompagnés par des instrumentistes (guitares, bouzouki, percussions, accordéon, violon, oud) qui dialoguent avec brio. Autant de chants bulgares, grecs, macédoniens et tziganes pour veiller ensemble jusqu’à Noël autour de nos cultures et de nos différences. Grand concert au Théâtre National de Marseille La Criée le 21 décembre À l’occasion de ce concert exceptionnel, la formation sera accompagnée par le talent de la danseuse bulgare Maya Mihneva, du danseur grec Jean-Alex «Yannis» Beneto et de 6 danseurs de la compagnie Hiphaistia Distribution Kalliroi Raouzeou : chant Diana Barzeva : chant Caroline Guibeaud : accordéon, chœurs Jean- Marc Gibert : guitare électrique, bouzouki, chœurs Christian Fromentin : violon, oud, chœurs Nicola Marinoni : percussions, chœurs

Entrée libre dans la limite des places disponibles

♫♫♫

Centre Socio Culturel 3 Route de Noves, 13940 Mollégès Mollégès Bouches-du-Rhône



