NOËL SOLIDAIRE – DU BONHEUR EN BOÎTE Doix lès Fontaines, 14 décembre 2022

Vendée Doix lès Fontaines Noël c’est un moment de partage mais aussi de solidarité, pour cela, la bibliothèque et l’Oddas Centre-social organisent un Noël Solidaire au profit des enfants de La Croix-Rouge Fontenay le Comte. Le concept : Vous apportez une boîte de noël et en échange vous passez l’après midi avec nous.

Les boîtes doivent comprendre : un accessoire vestimentaire chaud, du chocolat ou une friandise, un produit de soins, un mot doux, un jouet ou un livre. Le tout emballé dans un papier cadeau indiquant si la boîte est destiné à un garçon ou à une fille.

Le but est de récolter un maximum de boîtes solidaires qui seront ensuite données à la Croix Rouge qui la distribuera aux enfants. Au programme : pleins de jeux (de cartes, en bois, de sociétés, des puzzles… aussi bien en solo qu’à plusieurs, pour les petits mais aussi les grands !) et un goûter offert ! ⏰ Quand : Le mercredi 14 décembre à partir de 14h à la Salle Polyvalente de Fontaines (Rue du Stade) Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour partager un moment de convivialité et offrir à ceux qui n’ont pas la possibilité, des présents pour noël ! La bibliothèque, en collaboration avec l’Oddas, centre social de Fontenay-le-Comte, organise un après-midi jeux et Noël solidaire à la salle des fêtes. +33 2 51 69 26 53 https://www.facebook.com/bibliothequededoix/ Salle Polyvalente de Fontaines Rue du Stade Doix lès Fontaines

