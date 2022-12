Noël solidaire au Rallumeur Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

2022-12-24 20:00:00 – 2022-12-24

Bouches-du-Rhône Accueillons des personnes isolées parce-que venues d’ailleurs, vivant en squat ou en foyer, pour passer un vrai réveillon de noël.

Spectacles offerts, repas de fête et cadeaux pour les enfants.



Cela a un coût vous vous en doutez et nous faisons une fois de plus appel à celles et ceux qui souhaitent participer financièrement.

Cette année pour la 2ème fois consécutive, nous sommes soutenus par la Fondation de France pour une partie du budget mais il nous reste quelques centaines d’euros à trouver pour le boucler.



Si ça te dit, tu trouveras en lien ci-dessous un crowdfunding, sécurisé et ouvrant droit à reçu fiscal, pour puisse vivre le noël solidaire 2022 … merci d’avance. Rendez-vous au café associatif « Le rallumeur d’étoiles », dans le quartier de l’île à Martigues, pour ce réveillon de Noël solidaire.

Au Rallumeur nous pensons que les strasses, le champagne, les cotillons et les paillettes, c'est pour tout le monde. Don via Helloasso

