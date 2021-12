Arles Arles Arles, Bouches-du-Rhône Noël s’invite à l’Arlatan ! Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Noël s’invite à l’Arlatan ! Arles, 25 décembre 2021, Arles. Noël s’invite à l’Arlatan ! L’Arlatan 26 Rue Du Sauvage Arles

2021-12-25 – 2021-12-25 L’Arlatan 26 Rue Du Sauvage

Arles Bouches-du-Rhône Noël s’invite à L’Arlatan !

On vous donne rendez-vous le samedi 25 décembre pour profiter d’un déjeuner généreux et gourmand



MENU DE NOËL :



Amuse-bouche :

Mousse de langoustine, pickles de céleri aux épices



Entrée :

Foie gras poêlé, cappuccino d’oignon blanc, cèpes & bisque

Ou

Bœuf Willington, crémeux cresson, pommes boulangères & jus truffé



Fromage :

Brie truffé , chutney de fruits



Dessert : Marron en biscuit & glacé, clémentine corse



Pour réserver 04 65 88 23 10 ou restaurant@hotel-arlatan.fr contact@hotel-arlatan.fr +33 4 65 88 20 20 http://www.arlatan.com/ Noël s’invite à L’Arlatan !

Pour réserver 04 65 88 23 10 ou restaurant@hotel-arlatan.fr L’Arlatan 26 Rue Du Sauvage Arles

Catégories d'évènement: Arles, Bouches-du-Rhône