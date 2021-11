Abbeville Abbeville Abbeville, Somme {Noël} Si Saint-Nicolas m’était conté Abbeville Abbeville Catégories d’évènement: Abbeville

{Noël} Si Saint-Nicolas m'était conté Abbeville, 4 décembre 2021

2021-12-04 – 2021-12-04

Abbeville Somme Abbeville Marché du terroir à la maison de Saint Nicolas organisé par l’association ” Les 4 saisons”

Si Saint Nicolas nous était conté … Au programme :

8h30/17h30

La Maison de Saint Nicolas et ses chalets présentent leur marché : une quinzaine de commerçants du Terroir 15h30/16h30

Animation ” Poésie” avec récompense, concours de dessins 18h

