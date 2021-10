Issy-les-Moulineaux Chapelle Saint Sauveur-Mar Maroun Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Noël selon les églises orientales Chapelle Saint Sauveur-Mar Maroun Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Chapelle Saint Sauveur-Mar Maroun, le samedi 11 décembre à 20:00

Au programme, des chants byzantins, syriaques et arabes, pour entrer dans la période de Noël, interprétés par Adham Chalhoub.

Participation libre

Venez écouter un concert à la paroisse Saint Sauveur-Mar Maroun Chapelle Saint Sauveur-Mar Maroun 39 Rue Ernest Renan, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine

2021-12-11T20:00:00 2021-12-11T21:30:00

