**Mardi 14 Décembre 2021 de 16h30 à 18h, Le centre culturel et social Flers Sart invite les habitants des quartiers Babylone, Breucq, Sart et Recueil à fêter Noël ensemble.** Rendez-vous le mardi 14 Décembre 2021 de 16h30 à 18h pour des animations et un goûter autour de Noël au centre social, boulevard Albert 1er Informations au 03.20.99.97.10, attention Pass Sanitaire obligatoire ### Information et Inscription * Centre Culturel et Social Flers Sart – Boulevard Albert 1er * Tél : 03 20 99 97 10 Mardi 14 Décembre 2021 de 16h30 à 18h, Le centre culturel et social Flers Sart invite les habitants des quartiers Babylone, Breucq, Sart et Recueil à fêter Noël ensemble Centre social Flers Sart Boulevard Albert 1er, 59491 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

