Noël. Quiberon s’illumine Quiberon

2021-12-04 – 2022-01-01

CONCOURS DES MAISONS DÉCORÉES ET DE LA PLUS BELLE VITRINE DE NOËL ! MARCHÉ ARTISANAL DE NOËL ET CHALETS GOURMANDS PATINOIRE DE GLACE Hors vacances scolaires : Les mercredis, samedis & dimanches : de 14h à 19h. Les jeudis et vendredis : de 17h à 19h. Vacances scolaires : Tous les jours : de 11h à 19h30 en continu ! Le 25 et 31 décembre : de 15h à 19h. BALADE EN CALÈCHE Du jeudi 23 au 30 décembre : de 15h à 18h (sauf le 25). Circuit centre-ville avec Attelages en Brocéliande.ATELIER MAQUILLAGEAvec Lili’s Face Painting, du 18 au 31 décembre, de 15h30 à 19h30.Samedi 4 décembre : Lancement du marché de Noël & patinoire. Représentation de patinage artistique par Vannes Ice Club Fanfare Skyzophonik (groove entre hip-hop, jazz & latino).Samedi 11 : Flashmob de Presqu’île Danse à 17h.Dimanche 12 : Fanfare Menace d’éclaircie.Samedi 18 : Diapason fait son show : de 16h à 19h.Mardi 21 : Afterwork à la patinoire avec DJ Kiss Event de 17h à 20h. Optez pour un maquillage fluo !Jeudi 23 : Direction St Pierre-Quiberon pour une journée 100% Noël !Vendredi 24 : Embarquez dans le grand traineau du Père Noël ! Départ à partir de 14h. Village de Kerné, Port Maria & Centre-ville.Lundi 27 : Spectacle « Bubble Show » avec Walter Sôp.Mardi 28 : Afterwork à la patinoire avec DJ Kiss Event de 17h à 20h. Optez pour un maquillage fluo !Jeudi 30 : Contes de Noël par Histoires de Mots.

+33 2 97 30 24 00

