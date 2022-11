Noël Provençal – Les chants de Noël du département Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône Le Corou de Berra, chœur polyphonique mixte issu de la tradition, créé en 1986, est devenu la référence en matière de chant polyphonique alpin. Sa musique est interprétée avec toute la vivacité requise par des chanteurs en pleine possession de leur culture et de leur art. Pour cette tournée, il propose une relecture du répertoire des Noëls Provençaux avec la création “Calena” et invite le musicien Benjamin Melia (galoubet, tambourin et fifre) qui incarne une tradition ouverte et dialectique : un antidote à la carte postale donnée comme modèle immuable. La tournée des Chants de Noël organisé par le département propose un concert gratuit à Aix-en-Provence, à la Salle La Duranne, Salle La Duranne 955, avenue Leonard de Vinci Aix-en-Provence

