Montendre Salle des fêtes Charente-Maritime, Montendre Noël pour tous Salle des fêtes Montendre Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Montendre

Noël pour tous Salle des fêtes, 11 décembre 2021, Montendre. Noël pour tous

Salle des fêtes, le samedi 11 décembre à 14:30

Le CCAS et les associations partenaires proposent à tous les enfants un moment de fête à l’approche de Noël. Tout au long de l’après-midi, les animations se succéderont : spectacle, ateliers créatifs, goûter, marché de Noël, visite du Père Noël…

entrée libre et gratuite

Un après-midi aux couleurs de Noël pour tous les enfants Salle des fêtes Rue de Saint Pierre, montendre Montendre Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T14:30:00 2021-12-11T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Montendre Autres Lieu Salle des fêtes Adresse Rue de Saint Pierre, montendre Ville Montendre lieuville Salle des fêtes Montendre