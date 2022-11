Noël pour tous « Les chevaux de feu du Père Noël »

2022-12-03 14:00:00 – 2022-12-04 Les rennes du Père Noël ont disparu ! Comment le Père Noël pourra-t-il distribuer ses jouets si son traîneau ne peut pas être tiré par les rennes ? Le Père Noël est désespéré. Réussira-t-il a assurer sa tournée ? Les héros de ce spectacle devront parcourir les couloirs du temps pour trouver les meilleurs chevaux du Monde. Partagez 1h45 d’aventures à couper le souffle. Laissez-vous séduire par ce tout nouveau spectacle et embarquez dans cette cavalcade incroyable. Samedi 3 décembre : 14h et 17h30 – Dimanche 4 décembre : 10h30 et 15h

Ouverture des portes 1h avant – Tarif unique – placement libre

