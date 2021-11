NOËL POLYPHONIQUE Église Saint-Martin, 19 décembre 2021, Gémenos.

NOËL POLYPHONIQUE

Église Saint-Martin, le dimanche 19 décembre à 18:30

La formation I Campagnoli figure parmi les plus anciens groupes de polyphonies corses. Composée de 3 chanteurs dont un guitariste et une violoniste, elle offre un programme varié de chants traditionnels, de chants de Noël, de créations et des reprises de chansons en corse. À travers un registre autour de la guerre et l’histoire, l’amour et le sacré, leurs chants véhiculent émotions et poésie. L’alchimie, l’harmonie et les nuances du violon et de la guitare transportent le spectateur dans la simplicité et la féérie des Noëls d’autrefois. Si le répertoire de ce groupe, véritable coup de cœur du chanteur Pascal Obispo, s’enrichit d’année en année, les anciens titres procurent toujours autant de plaisir et d’émotion. Distribution Groupe I CAMPAGNOLI. Isabelle Giannelli : violon Louis Crispi : chant Alexis Vitello : chant & guitare Guy Calvelli : chant

Entrée libre dans la limite des places disponibles

♫♫♫

Église Saint-Martin 1 Place de l’Église, 13420 Gémenos Gémenos Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-19T18:30:00 2021-12-19T19:30:00