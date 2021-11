Nantes Place du Bouffay Loire-Atlantique, Nantes Noël Place du Bouffay Place du Bouffay Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non Animations organisées par la commune libre du Bouffay.La boîte aux lettres du Père Noël : du 18 novembre au 24 décembre 2021.Petit tour du manège le traîneau du Père Noël : du 27 novembre 2021 au 2 janvier 2022lundi au jeudi de 11h à 20h, vendredi et samedi de 10h à 21h, dimanche de 11h à 20hVacances scolaires tous les jours de 10h à 21h3 € le tour Journée caritative : mercredi 8 décembre de 11h à 17h avec l’Accoord / Secours Populaire / Secours Catholique / les Restos du CoeurLe Père Noël couleur Bouffay : samedi 11 décembre 2021 à la mairie du Bouffay, 7 rue du vieil hôpital17h – goûter et chants de noël / 17h45 – arrivée du Père Noël / 18h – défilé aux lampions Place du Bouffay adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville

