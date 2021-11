Albi Église Notre Dame du Breuil Albi, Tarn Noël occitan avec Brin d’air d’Oc Église Notre Dame du Breuil Albi Catégories d’évènement: Albi

Église Notre Dame du Breuil, le dimanche 26 décembre à 16:30

L’atelier de danse et culture occitanes du comité de quartier Madeleine Pont Vieux fera revivre les Nadalets (mot occitan signifiant «Petits Noëls») **le 26 décembre à 16h30 en l’église de Notre Dame du Breuil.** Cette manifestation gratuite s’articulera autour de chants de Noël, de contes et de musiques interprétés par le groupe Brin d’air d’Oc sur des instruments traditionnels de notre région.

Entrée avec libre participation.

Organisé par le comité de quartier Madeleine Pont Vieux
Église Notre Dame du Breuil
Rue Notre Dame du Breuil, 81000 Albi

2021-12-26T16:30:00 2021-12-26T18:30:00

