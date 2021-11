Paris Bibliothèque Lancry île de France, Paris Noël, Noël vite vite c’est Noël ! Bibliothèque Lancry Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Noël, Noël vite vite c’est Noël ! Bibliothèque Lancry, 4 décembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 4 décembre 2021

de 10h30 à 11h

gratuit

Un spectacle conté pour les tout-petits L’hiver approche et Noël aussi ! Le père Noël s’active, heureusement les lutins coquins et les rennes sont là ! Mélusine la conteuse a des surprises plein sa hotte pour ce spectacle de Noël… Elle vous offrira des chansons, des comptines et des petites histoires pour se préparer à Noël dans la joie ! Pour les enfants de 0 à 3 ans, durée : 30 minutes environ. Renseignements et réservations auprès des bibliothécaires Spectacles -> Jeune public Bibliothèque Lancry 11 rue de Lancry Paris 75010

5 : Jacques Bonsergent (179m) 3, 5, 8, 9, 11 : République (335m)

Contact : bibliothèque Lancry 0142032598 bibliotheque.lancry@paris.fr 0142032598 bibliotheque.lancry@paris.fr Spectacles -> Jeune public Noël;Bibliothèques;Enfants

Date complète :

2021-12-04T10:30:00+01:00_2021-12-04T11:00:00+01:00

Mélusine martin

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Lancry Adresse 11 rue de Lancry Ville Paris lieuville Bibliothèque Lancry Paris