Noël : Marché des producteurs et artistes locaux Saint-Marc-la-Lande Saint-Marc-la-Lande Catégories d’évènement: Deux-Svres

Saint-Marc-la-Lande

Noël : Marché des producteurs et artistes locaux Saint-Marc-la-Lande, 10 décembre 2022, Saint-Marc-la-Lande. Noël : Marché des producteurs et artistes locaux

1 Rue des Antonins La Commanderie des Antonins Saint-Marc-la-Lande Deux-Svres La Commanderie des Antonins 1 Rue des Antonins

2022-12-10 – 2022-12-11

La Commanderie des Antonins 1 Rue des Antonins

Saint-Marc-la-Lande

Deux-Svres Saint-Marc-la-Lande Après deux années d’absence, Le Marché des producteurs et artistes locaux est à nouveau au rendez-vous les samedi 10 et dimanche 11 décembre 2022 à la Commanderie des Antonins à Saint-Marc-la-Lande (79).

Organisé par La Maison du Patrimoine dans les salles de la Commanderie des Antonins, ce marché réunit artistes, artisans et producteurs dans une ambiance conviviale. Un rendez-vous à ne pas manquer pour trouver des idées de cadeaux et de décoration pour les fêtes de fin d’année. Organisé par La Maison du Patrimoine dans les salles de la Commanderie des Antonins, ce marché réunit artistes, artisans et producteurs dans une ambiance conviviale. Un rendez-vous à ne pas manquer pour trouver des idées de cadeaux et de décoration pour les fêtes de fin d’année. +33 5 49 63 43 31 La Maison du Patrimoine La Maison du Patrimoine

La Commanderie des Antonins 1 Rue des Antonins Saint-Marc-la-Lande

dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Svres, Saint-Marc-la-Lande Autres Lieu Saint-Marc-la-Lande Adresse Saint-Marc-la-Lande Deux-Svres La Commanderie des Antonins 1 Rue des Antonins Ville Saint-Marc-la-Lande lieuville La Commanderie des Antonins 1 Rue des Antonins Saint-Marc-la-Lande Departement Deux-Svres

Noël : Marché des producteurs et artistes locaux Saint-Marc-la-Lande 2022-12-10 was last modified: by Noël : Marché des producteurs et artistes locaux Saint-Marc-la-Lande Saint-Marc-la-Lande 10 décembre 2022 1 Rue des Antonins La Commanderie des Antonins Saint-Marc-la-Lande Deux-Svres Deux-Svres Saint-Marc-la-Lande

Saint-Marc-la-Lande Deux-Svres