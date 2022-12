NOËL MAGIQUE D’ESCOUBLAC : LES JOURNÉES RÉCRÉATIVES La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac

NOËL MAGIQUE D'ESCOUBLAC : LES JOURNÉES RÉCRÉATIVES La Baule-Escoublac, 17 décembre 2022

2022-12-17 – 2022-12-17

avenue du Bois Robin Salle polyvalente Alain Burban

La Baule-Escoublac

Loire-Atlantique Les Journées Récréatives

Noël Magique du Comité des fêtes d’Escoublac

Présence du Père Noël le dimanche de 14h30 à 16h30

Structures gonflables pour les enfants de 4 à 12 ans

Entrée libre

comitedesfetesescoublac@orange.fr https://www.facebook.com/CdfEscoublac

