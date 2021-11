La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac 44500, La Baule-Escoublac NOËL MAGIQUE DE LA BAULE 2021 La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac Catégories d’évènement: 44500

Noël Magique : du MERCREDI 15 DECEMBRE AU DIMANCHE 2 JANVIER Inauguration du maire le 15 décembre au soir. Horaires du Bois Des Aulnes : 14h à 21 h Horaires de la patinoire : Horaires du marché de Noël place victoire de 11 h à 20 h 15h à 20 h. Parcours selfie mis en lumière le 15 décembre.

