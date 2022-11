NOEL MAGIC SHOW: SPECTACLE DE MAGIE Champigneulles, 2 décembre 2022, Champigneulles.

NOEL MAGIC SHOW: SPECTACLE DE MAGIE

26 Rue Philippe Martin Champigneulles Meurthe-et-Moselle

2022-12-02 20:30:00 20:30:00 – 2022-12-02 22:30:00 22:30:00

Dans le cadre de la saison culturelle 2022, la ville de Champigneulles vous propose un spectacle de magie pour petits et grands, le Noël Magic Show avec le magicien Kévin VIVIER et sa partenaire Mélodie.

A la fois magicien et comédien, Kévin à travers son personnage complétement déjanté vous embarque dans un spectacle décapant !

Etonnants et détonants, avec Mélodie, ils enchaînent sketchs et grandes illusions modernes et efficaces.

Les enfants deviendront acteurs de ce grand moment d’humour et de magie, ponctué de surprises, de poésie, de magie, de fous-rires, de colombes, de lapins et de grandes illusions…

Gratuit pour les champigneullais et payant pour les extérieurs

Réservation à partir du 02 novembre 2022

+33 3 83 34 23 33

