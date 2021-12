NOEL LOCAL À VIOLS EN LAVAL Viols-en-Laval, 17 décembre 2021, Viols-en-Laval.

NOEL LOCAL À VIOLS EN LAVAL Viols-en-Laval

2021-12-17 – 2021-12-17

Viols-en-Laval Hérault Viols-en-Laval

Samedi 17 décembre 2021 de 18h à 12h, venez partager un doux moment au Croqu’Local de Noël à Viols-en-Laval (Salle Bernard Dimey)

Nous serons heureux de vous accueillir et de vous faire découvrir Croqu’Local. Vous pourrez faire votre marché et vos achats de Noël auprès d’une vingtaine de producteurs et transformatrices.

Pour vous réchauffer, ambiance braséro, petites assiettes « découvertes » et vin chaud !

Samedi 17 décembre 2021 de 18h à 12h, venez partager un doux moment au Croqu’Local de Noël à Viols-en-Laval (Salle Bernard Dimey)

+33 4 67 55 71 45

Samedi 17 décembre 2021 de 18h à 12h, venez partager un doux moment au Croqu’Local de Noël à Viols-en-Laval (Salle Bernard Dimey)

Nous serons heureux de vous accueillir et de vous faire découvrir Croqu’Local. Vous pourrez faire votre marché et vos achats de Noël auprès d’une vingtaine de producteurs et transformatrices.

Pour vous réchauffer, ambiance braséro, petites assiettes « découvertes » et vin chaud !

viols en laval

Viols-en-Laval

dernière mise à jour : 2021-12-13 par OT DU GRAND PIC ST LOUP