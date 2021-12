Noël là Fontvieille Fontvieille, 18 décembre 2021, Fontvieille.

Noël là Fontvieille Fontvieille

2021-12-18 – 2021-12-19

Fontvieille Bouches-du-Rhône Fontvieille

Noël 2021 à Fontvieille:

Découvrez les animations préparées par le Comité des fêtes et la Commission Jeunesse pour les samedi 18 et dimanche 19 décembre ! Crêpes et chocolat chaud, spectacle de danse, parade de Noël, atelier des lutins…..

Programme Samedi 18:

Toute la journée vente de chocolat chaud et crêpes. 14h: spectacle de danse country. 15h30: spectacle pour les enfants, ‘dans les rêves de Sacha’.

Programme Dimanche 19:

Toute le journée vente de chocolat chaud et crêpes. 11h30, 14h, 15h30: Parade de Noël, 12h-17h: réception des colis solidaires au pied du sapin. 13h-16h: Atelier des lutins, création de photophores. 17h: Illumination du Sapin

+33 4 90 54 79 02

Fontvieille

