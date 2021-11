Noël jusqu’au bout du monde Bischwiller, 11 décembre 2021, Bischwiller.

Noël jusqu’au bout du monde Bischwiller

2021-12-11 – 2021-12-11

Bischwiller 67240

Découvrez un spectacle itinérant en une douzaine de tableaux. Quoi de plus beau que les traditions de Noël en Alsace ? Mais 3 ados, leur grand-père et une tante dynamique en ont décidé autrement. Ils veulent connaître les traditions de Noël en France, en Europe et dans le monde. Un voyage découverte entre légendes, gastronomie et humour.

+33 6 30 16 22 96

Bischwiller

dernière mise à jour : 2021-10-29 par