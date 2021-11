Sevrier Le marché de la Seiche Haute-Savoie, Sevrier NOËL, HABITS CHAUDS ET CADEAUX MODE ET DÉCO Le marché de la Seiche Sevrier Catégories d’évènement: Haute-Savoie

### ? NOËL, HABITS CHAUDS ET CADEAUX MODE ET DÉCO : -60% SAMEDI 13 NOV. À L’ENTREPÔT ? Samedi 13 nov. 11h-17h : ouverture spéciale de l’Entrepôt de la Seiche à Sevrier (à côté d’Aldi) avec une méga promo pour Noël -60% sur tout les articles de la boutique. Vêtements et accessoires de mode à thème marin. Articles de décoration. Conserves liées à la mer, vaisselle au look marin.

Entrée libre, parking gratuit

