Noël gourmand sous les porches Gueberschwihr, 18 décembre 2021, Gueberschwihr.

Noël gourmand sous les porches 2021-12-18 17:00:00 – 2021-12-18 23:00:00

Gueberschwihr Haut-Rhin

EUR Venez à la rencontre du Gueberschwihr d’autrefois au fil de nombreuses haltes gourmandes. Tout au long de votre parcours vos cinq sens seront aux aguets. Vous découvrirez par alternance : des artistes et artisans de la région aux savoir-faire authentiques ou des spectacles musicaux et théâtraux.

Vos papilles seront, quant à elles, en éveil dans les six stations de dégustation. Des vins issus des productions du vignoble du village seront proposés à la dégustation en accord avec les plats d’aujourd’hui et d’autrefois servis à chaque étape.

Un moment idéal à vivre en famille, entre amis ou en amoureux pour se plonger dans la magie de Noël.

Découvrez le village médiéval aux ruelles et porches décorés et illuminés, et dégustez les spécialités de la gastronomie locale. Sur réservation.

+33 3 89 78 53 15

